Bayern Monaco, Neuer chiama di nuovo Gotze: “Conosce l’ambiente e vuole vincere la Champions League” (Di giovedì 24 settembre 2020) Mario Gotze potrebbe fare ritorno al Bayern Monaco. Un rumor di mercato che sta prendendo sempre più quota nell'ambiente bavarese. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, ecco che a sbilanciarsi è anche il portiere del club tedesco Manuel Neuer che non vede l'ora di riabbracciare l'ex compagno con il quale ha vissuto momenti fantastici anche in Nazionale.Neuer chiama Gotze: "Conosce l'ambiente e vuole vincere la Champions"caption id="attachment 1026217" align="alignnone" width="666" Neuer Gotze (getty images)/captionIntervenuto ai microfoni della Bild a margine della finale di Supercoppa Europea di questa sera contro il Siviglia, Neuer ha commentato il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Mariopotrebbe fare ritorno al. Un rumor di mercato che sta prendendo sempre più quota nell'ambiente bavarese. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, ecco che a sbilanciarsi è anche il portiere del club tedesco Manuelche non vede l'ora di riabbracciare l'ex compagno con il quale ha vissuto momenti fantastici anche in Nazionale.: "Conosce l'ambiente ela"caption id="attachment 1026217" align="alignnone" width="666"(getty images)/captionIntervenuto ai microfoni della Bild a margine della finale di Supercoppa Europea di questa sera contro il Siviglia,ha commentato il ...

