Batosta per il Milan: anche Ibrahimovic positivo al coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) anche Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus: nella rosa del Milan contagiato anche Léo Duarte. Nuovo caso di positività al coronavirus nella rosa del Milan. Dopo la notizia di Léo Duarte ora arriva una nuova mazzata per la squadra rossonera. Infatti anche Zlatan Ibrahimovic ha contratto il coronavirus. L'annuncio arriva con un comunicato stampa … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Batosta per Il voto per le regionali – Caldoro, la batosta è pesante: non ha pagato il tentativo di delegittimare l’avversario Irpinia News Milan, Ibrahimovic positivo al Covid-19. Stasera non ci sarà in E. League

Ibrahimovic, come normale che sia in questo momento, salterà le prossime partite di campionato contro le due neopromosse Crotone e Spezia. Dopo questi due match ci sarà lo stop per via delle nazionali ...

Movimento 5S in crisi: "Ora possiamo anche dissolverci"

Amarezza, caos, guerra tra bande e addirittura istinti autodistruttivi. Insomma, nel Movimento 5S tira aria di crisi. Nera. Dopo la batosta incassata alle elezioni regionali, la rivendicazione, sbandi ...

