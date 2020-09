Barcellona | Pjanic | “Ronaldo mi ha detto che sarei stato felice qui”

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Cristiano Ronaldo mi hache era moltoper me, chequi. Era deluso dal fatto che stavo lasciando la Juventus, ma mi hache mi divertirò molto in una grande squadra come il”. Questa la rivelazione di Miralem, nuovo centrocampista del, in un’intervista esclusiva a Mundo Deportivo. “Cristiano èmolto professionale alla Juventus, è un giocatore che ha mostrato tante cose ed èmolto importante nello spogliatoio, dando l’esempio a tutti – hail bosniaco -. Buffon? La mentalità è la cosa che li accomuna. Giocano da molti anni ai ...

“Cristiano Ronaldo mi ha detto che era molto felice per me, che sarei stato felice qui. Era deluso dal fatto che stavo lasciando la Juventus, ma mi ha detto che mi divertirò molto in una grande squadr ...Miralem Pjanic, ormai ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport, tornando anche sulla sua precedente esperienza in Italia con la Roma e dicendo la sua sull'avventura con la ma ...