Barcellona in cerca del nuovo Suarez: occhi su un big della Serie A (Di giovedì 24 settembre 2020) Si è conclusa l'epoca di Luis Suarez al Barcellona. Il Pistolero si trasferisce all'Atletico Madrid, concludendo la sua avventura con i blaugrana dopo sei stagioni, condite da una Champions League, quattro Liga e altrettante Copa del Rey. Un bottino considerevole e un'eredità importante per il suo successore. Ora, infatti, viene il bello: il Barça è chiamato a sostituire l'attaccante uruguaiano con un'altra prima punta completa e versatile. Difficile a questo punto del mercato trovare un nome altisonante. Più probabile, invece, puntare su un talento pronto a consacrarsi definitivamente in Catalogna.caption id="attachment 1026199" align="alignnone" width="1024" Suarez (getty images)/captionSerie ASecondo RAC1, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Si è conclusa l'epoca di Luisal. Il Pistolero si trasferisce all'Atletico Madrid, concludendo la sua avventura con i blaugrana dopo sei stagioni, condite da una Champions League, quattro Liga e altrettante Copa del Rey. Un bottino considerevole e un'eredità importante per il suo successore. Ora, infatti, viene il bello: il Barça è chiamato a sostituire l'attaccante uruguaiano con un'altra prima punta completa e versatile. Difficile a questo punto del mercato trovare un nome altisonante. Più probabile, invece, puntare su un talento pronto a consacrarsi definitivamente in Catalogna.caption id="attachment 1026199" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionASecondo RAC1, ilavrebbe messo glisul ...

ItaSportPress : Barcellona in cerca del nuovo Suarez: occhi su un big della Serie A - - ValerioMoggia : Il mercato del #Barcellona finora: ??ceduto Arthur a una rivale internazionale, in cambio di un pari ruolo 6 anni… - corsedimoto : MOTOGP - Alex #Rins, caccia ad un risultato di peso dopo i problemi a Misano. Si corre in casa e la motivazione è a… - dianatamantini : MOTOGP - Alex Rins, caccia ad un risultato di peso dopo i problemi a Misano. Si corre in casa e la motivazione è al… - internewsit : Suarez via, il Barcellona cerca l'attaccante ma non sarà Lautaro Martinez - -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona cerca Suarez via, il Barcellona cerca l’attaccante ma non sarà Lautaro Martinez Inter-News.it Barcellona in cerca del nuovo Suarez: occhi su un big della Serie A

Si è conclusa l’epoca di Luis Suarez al Barcellona. Il Pistolero si trasferisce all’Atletico Madrid, concludendo la sua avventura con i blaugrana dopo sei stagioni, condite da una Champions League, qu ...

Covid e altre tre crisi investono la Spagna di Sanchez

L’impennata di contagi e vittime nella cintura madrilena ha rimesso in allarme la Spagna che cerca di affrontare nuovamente l’offensiva del virus cercando di scongiurare la chiusura generalizzata e li ...

Si è conclusa l’epoca di Luis Suarez al Barcellona. Il Pistolero si trasferisce all’Atletico Madrid, concludendo la sua avventura con i blaugrana dopo sei stagioni, condite da una Champions League, qu ...L’impennata di contagi e vittime nella cintura madrilena ha rimesso in allarme la Spagna che cerca di affrontare nuovamente l’offensiva del virus cercando di scongiurare la chiusura generalizzata e li ...