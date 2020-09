Bank of Japan, verbali: pronta ad aumentare gli stimoli (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – La Banca centrale giapponese continuerà con il “Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE)”, con lo scopo di raggiungere il target di stabilità dei prezzi del 2%. E’ quanto emerge dai verbali dell’ultimo incontro di politica della banca centrale del 14 e 15 luglio. I membri board della Bank of Japan (BoJ) hanno convenuto che la banca “monitorerà attentamente l’impatto del Covid-19” e dunque “non esiterà a prendere ulteriori misure di allentamento se necessario”. D’altronde è quanto aveva anticipato la vigilia il governatore Haruhiko Kuroda, dichiarando la BoJ è pronta ad aumentare gli stimolia causa della pandemia di coronavirus che mantiene le prospettive ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – La Banca centrale giapponese continuerà con il “Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE)”, con lo scopo di raggiungere il target di stabilità dei prezzi del 2%. E’ quanto emerge daidell’ultimo incontro di politica della banca centrale del 14 e 15 luglio. I membri board dellaof(BoJ) hanno convenuto che la banca “monitorerà attentamente l’impatto del Covid-19” e dunque “non esiterà a prendere ulteriori misure di allentamento se necessario”. D’altronde è quanto aveva anticipato la vigilia il governatore Haruhiko Kuroda, dichiarando la BoJ èadglia causa della pandemia di coronavirus che mantiene le prospettive ...

Gli investitori giapponesi detengono circa il 90% del debito complessivo del Paese, e oltre il 40% è di proprietà della Bank of Japan (BoJ). Inoltre, anche se è vero che il Giappone ha una grande mole ...

