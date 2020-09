Balotelli | la nuova fidanzata è Alessia Messina FOTO

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo scoop nel mondo del calcio, protagonista Mario. L’attaccante sarebbe infattimente fidanzato e anche innamorato, almeno secondo quanto riportato dalla rivista “Chi”. Lafiamma del calciatore è, una relazione molto recente nata nelle ultime settimane ma che avrebbe vistogià in Sicilia per conoscere i genitori della ragazza. Di seguito alcune dellepubblicate dasu Instagram. View this post on Instagram ☀️ Le pose non fanno per me. @sandbikini ♥️ #me #lestateaddosso #mima A post shared by(@ ...