Balotelli Genoa: contatti positivi. Fumata bianca possibile (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Genoa lavora per Mario Balotelli: l'ex attaccante del Brescia potrebbe vestire la maglia rossoblù nei prossimi giorni Il Genoa si avvicina sempre di più a Mario Balotelli, reduce da una deludente esperienza con la maglia del Brescia. Come riportato da Sportitalia, i contatti tra i rossoblù e l'agente Mino Raiola sono stati positivi. Presto la Fumata bianca su esplicita volontà del presidente Enrico Preziosi.

carlolaudisa : il #Genoa e #Balotelli. Via ad un nuovo film. SuoerMario vicino all’intesa per una stagione e i bonus per il rinnovo - Glongari : #Balotelli ed il #Genoa ad un passo dal sì. Affare in conclusione un anno di contratto più un altro di opzione.… - AlfredoPedulla : #Balotelli al #Genoa: un anno più opzione. Mancano davvero dettagli. Ne parliamo tra poco @tvdellosport - robertobramani : #Balotelli vicino al #Genoa, cosa fare al #Fantacalcio ? - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Balotelli-Genoa, c'è l'accordo, si viaggia verso la definizione -