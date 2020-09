Azione Studentesca Salerno ricorda Giovanni Gentile | “L’uomo | le idee | il martire”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutofu assassinato, per mano del Gap, a Firenze nel 1944.in collaborcon la rivista di approfondimento politico-culturale “Il Guastatore” organizza il convegno dal titolo “: l’uomo, le, il martire” che si terrà presso il complesso Ave Gratia Plena in Via dei Canali, sabato 26 settembre alle 18:15. All’evento introdotto da Mario D’Aniello, esponente salernitano die moderato dallo storico Alessandro Mazzetti interverranno Gherardo Marenghi, fondatore della rivista bimestrale “Il Guastatore”; ...

GazzettaSalerno : Convegno su Giovanni Gentile a cura de Il Guastatore e di Azione Studentesca sabato 26. - CMalandry : @Odyseion @Camille91869154 @olrik_colonel Regardez les sites et comptes de Gioventu Nazionale, Cassagi Firenze, Azi… -

Ultime Notizie dalla rete : Azione Studentesca

LegnanoNews

Campagne di sensibilizzazione come “Puliamo il mondo” sono per tutti noi un momento molto importante, consentendo a studenti e cittadini di stare attivamente dalla parte dell’ambiente, toccando con ...Azione di protesta del Fronte della Gioventù Comunista in vari istituti di Cosenza per denunciare le gravi carenze degli istituti nel garantire le misure anticontagio. «Nonostante i mesi di chiusura d ...