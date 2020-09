Axa Italia al fianco dell’Unesco nel ‘Decennio del mare’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set. (Adnkronos) – Axasostiene il tema della tutela dei mari e scende in campo aldell’Unesco e di Worldrise Onlus a supporto del ‘Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030)’, lanciato dalle Nazioni Unite, un’iniziativa che punta a mobilitare la comunità scientifica, i policy-maker, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica.“Siamo orgogliosi di essere aldell’Unesco per contribuire a costruire un futuro più sostenibile e resiliente, un percorso che vedrà coinvolta tutta Axae le sue persone – ha dichiarato Patrick Cohen, Ceo del Gruppo assicurativo Axa– C’è uno ...