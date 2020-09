Avete mai visto il marito di Stefania Orlando? Ha 43 anni ed è un famoso…[FOTO] (Di giovedì 24 settembre 2020) Ieri, Stefania Orlando si è lasciata andare a delle confidenze con la sua amica Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci. La Orlando ha parlato di suo marito, Simone Gianlorenzi, e di come sia sbocciato questo amore che dura ormai da 13 anni. Dopo una lunga convivenza, i due hanno deciso di sposarsi, a luglio dello scorso anno. Ma chi è Simone Gianlorenzi? Scopriamo qualcosa in più sull’uomo che ha conquistato il cuore di Stefania. Simone Gianlorenzi: chi è il marito di Stefania Orlando FOTO Simone ha 43 anni, ben 11 anni più giovane della conduttrice, ed è un famoso chitarrista e musicista che ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra i quali ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Ieri,si è lasciata andare a delle confidenze con la sua amica Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci. Laha parlato di suo, Simone Gianlorenzi, e di come sia sbocciato questo amore che dura ormai da 13. Dopo una lunga convivenza, i due hanno deciso di sposarsi, a luglio dello scorso anno. Ma chi è Simone Gianlorenzi? Scopriamo qualcosa in più sull’uomo che ha conquistato il cuore di. Simone Gianlorenzi: chi è ildiFOTO Simone ha 43, ben 11più giovane della conduttrice, ed è un famoso chitarrista e musicista che ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra i quali ...

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Raimondo Todaro, avete mai visto il fratello? Diversissimi MeteoWeek GF Vip, Flavia Vento rientra nella Casa? Potrebbe non essere sola: “Mai successo prima”, l’indiscrezione

Una ex concorrente, in particolare, potrebbe essere nuovamente pronta a riaccedere nella Casa di Cinecittà dopo aver deciso di abbandonare a 24 ore dal suo ingresso. Parliamo ovviamente di Flavia ...

Video-Intervista – JAMIL: sono tornato per fare il vero rap

JAMIL si racconta in “RAP IS BACK” il nuovo album di inediti del rapper di Verona. Ad anticipare l’uscita dell’album i singoli Vengo dalla Strada e la title-track Rap is back. L’album “Rap is back” sp ...

