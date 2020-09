Aumento dei contagi da Coronavirus: nel Lazio ipotesi mascherina all’aperto senza distinzioni orarie (Di giovedì 24 settembre 2020) Mascherine obbligatorie anche all’aperto e senza distinzioni orarie, ovvero tutto il giorno. E’ questa una delle ipotesi al vaglio per contrastare l’Aumento dei casi di Covid-19 in costante Aumento negli ultimi giorni. Oggi ad esempio, secondo l’ultimo report fornito dalla Regione, sono stati registrati 230 nuovi casi. Attualmente nel Lazio ci sono 6.347 attualmente positivi, 544 ricoverati in ospedale e 35 in terapia intensiva. Leggi anche: Roma, contagi in Aumento: si studiano le «mini-zone rosse» per la città mascherina obbligatoria all’aperto senza distinzioni orarie: le ordinanze in Provincia di Latina Latina, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Mascherine obbligatorie anche all’aperto e, ovvero tutto il giorno. E’ questa una delleal vaglio per contrastare l’dei casi di Covid-19 in costantenegli ultimi giorni. Oggi ad esempio, secondo l’ultimo report fornito dalla Regione, sono stati registrati 230 nuovi casi. Attualmente nelci sono 6.347 attualmente positivi, 544 ricoverati in ospedale e 35 in terapia intensiva. Leggi anche: Roma,in: si studiano le «mini-zone rosse» per la cittàobbligatoria all’aperto: le ordinanze in Provincia di Latina Latina, ...

Ultime Notizie dalla rete : Aumento dei Nuovo aumento dei casi di Covid ma è record di tamponi AGI - Agenzia Italia Borsa: nervosismo Wall Street frena l'Europa, a Milano impazza il toto-banche

Coronavirus, 1.786 nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia ... nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi.Il totale dei dimessi/guariti è di 221.762 (+1.097) ...

