Atletico Madrid, ufficiale Luis Suarez: l'attaccante uruguaiano lascia il Barcellona dopo sei stagioni

L'Atletico Madrid incassa il sì di Luis Suarez che diventa così un nuovo calciatore biancorosso. L'attaccante uruguaiano lascia il Barcellona dopo sei stagioni nel corso delle quali ha totalizzato ben 191 presenze e segnato 147 reti. I colchoneros hanno acquistato il centravanti sudamericano per una cifra vicina ai 6 milioni di euro che resta dunque in Liga e va di conseguenza a rinforzare una delle pretendenti al titolo. L'Atlético Madrid e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo sul trasferimento di Luis Suárez, previo superamento delle visite mediche e accettazione e formalizzazione del contratto dell'uruguaiano con il nostro club.

