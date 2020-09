Atlantia, per Aspi vendita della quota o scissione (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di Atlantia ha avviato un processo “dual track”: vendita dell'intera quota dell'88% del capitale di Autostrade per l'Italia tramite processo competitivo o, in alternativa, scissione parziale e proporzionale e conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale di Aspi nella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa da quotarsi in Borsa con l'uscita di Atlantia dal suo capitale.Il processo “dual track” è rivolto sia a Cassa Depositi e Prestiti che ad altri investitori istituzionali nazionali ed internazionali “Entrambe le suddette operazioni sono sottoposte ad alcune condizioni sospensive, tra cui la finalizzazione dell'Atto Transattivo tra Aspi e il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Cda diha avviato un processo “dual track”:dell'interadell'88% del capitale di Autostrade per l'Italia tramite processo competitivo o, in alternativa,parziale e proporzionale e conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale dinella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni Spa darsi in Borsa con l'uscita didal suo capitale.Il processo “dual track” è rivolto sia a Cassa Depositi e Prestiti che ad altri investitori istituzionali nazionali ed internazionali “Entrambe le suddette operazioni sono sottoposte ad alcune condizioni sospensive, tra cui la finalizzazione dell'Atto Transattivo trae il ...

