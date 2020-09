Atlantia, CdA approva procedura “dual track”: vendita o scissione (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia annuncia di aver avviato per ASPI un processo “dual track” che prevede una doppia opzione: la vendita dell’intera quota dell’88% del capitale tramite processo competitivo o, in alternativa, la scissione parziale e proporzionale e conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale di ASPI nella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni che si quoterà in Borsa con l’uscita di Atlantia dal suo capitale “Preso atto delle difficoltà emerse nelle interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti, fermo restando l’auspicio che queste possano essere quanto prima superate” – spiega Atlantia – il processo punta a “pervenire in ogni caso, alla ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diannuncia di aver avviato per ASPI un processo “dual track” che prevede una doppia opzione: ladell’intera quota dell’88% del capitale tramite processo competitivo o, in alternativa, laparziale e proporzionale e conferimento di, rispettivamente, il 55% e il 33% del capitale sociale di ASPI nella neo-costituita Autostrade Concessioni e Costruzioni che si quoterà in Borsa con l’uscita didal suo capitale “Preso atto delle difficoltà emerse nelle interlocuzioni con Cassa Depositi e Prestiti, fermo restando l’auspicio che queste possano essere quanto prima superate” – spiega– il processo punta a “pervenire in ogni caso, alla ...

