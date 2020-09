Assemblea M5s | Crimi | subito un nuovo capo politico | una leadership collegiale o un percorso per gli Stati generali

LegaSalvini : M5S, FUGA DALL'ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI: VENTI DI SCISSIONE - SkyTG24 : M5s in subbuglio tra rischio scissione ed ipotesi espulsioni, oggi l'assemblea senza Crimi - Agenzia_Italia : Dopo la sconfitta elettorale la tensione dentro il Movimento è massima - Nury07833353 : M5s, Crimi all’assemblea dei parlamentari presenta i 3 scenari possibili: dal voto online per la leadership al perc… - qvantis : RT @LegaSalvini: M5S, FUGA DALL'ASSEMBLEA DEI PARLAMENTARI: VENTI DI SCISSIONE -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea M5s

Ha sempre l’espressione di chi si trova lì per caso, disorientato e spaesato, e vorrebbe condurre la sua vita tranquilla fra casa e lavoro. Fico, tutto pieno nel suo ruolo istituzionale, prova a mostr ...Si è schierata per il No al referendum sul taglio dei parlamentari e, stando al sito tirendiconto.it, non effettua le restituzioni da oltre un anno. Al momento non è previsto un voto delle assemblea s ...