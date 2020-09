Approvato il comunicato dell'emittente in relazione all'offerta pubblica di acquisto promossa da Titan Bidco S.p.A (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO, 24 settembre 2020 /PRNewswire/



Il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A ("Techedge" o "emittente") ha Approvato all'unanimità dei suoi componenti il comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("comunicato dell'emittente"), relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Titan Bidco S.p.A. avente ad oggetto massime n. 20.938.850 azioni ordinarie di Techedge S.p.A a un corrispettivo di Euro 5,40 per azione ordinaria di Techedge S.p.A ("offerta").

MILANO, 24 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A ("Techedge" o "Emittente") ha approvato all'unanimità dei suoi componenti il comunicato redatto ai sensi de ...

