Apertura anno scolastico, variazione temporanea alla viabilità in zona Colle Sapone (Di giovedì 24 settembre 2020) L'Aquila - In occasione della riApertura delle scuole, da oggi, 24 settembre, fino a sabato, 26 settembre, è stata disposta con ordinanza della polizia municipale la chiusura temporanea al transito di via Acquasanta tra la rotatoria posta alla confluenza con via Mezzanotte e via Panella (in sostanza, nel tratto antistante gli ingressi degli istituti scolastici di Colle Sapone). La chiusura al traffico di parte della strada in questione sarà in vigore dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 di ciascuno dei tre giorni previsti. Il comando di Polizia municipale invita gli accompagnatori degli studenti ad utilizzare il parcheggio sito alle spalle dell'istituto Tecnico industriale. E' in ogni caso consentito il transito ai mezzi pubblici e ai residenti nel tratto di strada interessato ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 24 settembre 2020) L'Aquila - In occasione della ridelle scuole, da oggi, 24 settembre, fino a sabato, 26 settembre, è stata disposta con ordinanza della polizia municipale la chiusuraal transito di via Acquasanta tra la rotatoria postaconfluenza con via Mezzanotte e via Panella (in sostanza, nel tratto antistante gli ingressi degli istituti scolastici di). La chiusura al traffico di parte della strada in questione sarà in vigore dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 di ciascuno dei tre giorni previsti. Il comando di Polizia municipale invita gli accompagnatori degli studenti ad utilizzare il parcheggio sito alle spalle dell'istituto Tecnico industriale. E' in ogni caso consentito il transito ai mezzi pubblici e ai residenti nel tratto di strada interessato ...

_MiBACT : Il 26 e 27 settembre sono le Giornate Europee del Patrimonio #GEP2020, quest'anno dedicate all’educazione: un setti… - Roma : In occasione della ricorrenza della Presa di #PortaPia che quest’anno celebra i suoi 150 anni si illumina il Mausol… - Silvia40953893 : RT @danyrossoverde: Certo che la scuola una volta era istruzione, oggi .. in 10 giorni di apertura , 3 giorni a casa per elezioni e referen… - danyrossoverde : Certo che la scuola una volta era istruzione, oggi .. in 10 giorni di apertura , 3 giorni a casa per elezioni e ref… - ggittoss : RT @HCE__: Khedira dovrebbe uscire lunedì, D.Costa soluzione Bundesliga, se escono questi un piano per provare a prendere Chiesa la Juve ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura anno Apertura anno scolastico, il messaggio del Garante Metropolitano per l'Infanzia e l'Adolescenza Mattia CityNow Ragusa, inizia l'anno scolastico

Apertura anche a Ragusa dell’anno scolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado all’insegna dell’ottimismo e della seppur necessaria cautela. Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore all ...

Fomalhaut, la stella solitaria

Nus - Fomalhaut è forse la stella autunnale per antonomasia. È l’unica stella di prima grandezza tra quelle tipiche del cielo autunnale, occupando la diciottesima posizione nella classifica degli astr ...

Apertura anche a Ragusa dell’anno scolastico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado all’insegna dell’ottimismo e della seppur necessaria cautela. Il sindaco Peppe Cassì e l’assessore all ...Nus - Fomalhaut è forse la stella autunnale per antonomasia. È l’unica stella di prima grandezza tra quelle tipiche del cielo autunnale, occupando la diciottesima posizione nella classifica degli astr ...