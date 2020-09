Antonella Clerici: “Torno a mezzogiorno e vi porto il bosco in tv. Sarà una sfida. E per la prima volta ho scelto di firmare un contratto solo di un anno” (Di giovedì 24 settembre 2020) Un bosco “difficile”, selvaggio, dove gli alberi sono fitti, il loro profumo è dolce e il presente è definito e chiaro. Una foresta fatata. È questo che vede Antonella Clerici quando si sveglia al mattino ed è questo che sente, più che vedere (quando si fa buio, il bosco è percezione non cartolina) prima di addormentarsi. Antonella Clerici. RaiUno più di RaiUno stessa. Conduttrice dai tanti successi e pure da qualche flop, incassato con noncurante consapevolezza. Ora, dopo due anni di stop, Antonella torna a casa, nella ‘sua’ fascia oraria (dalle 12 alle 13:3) con il nuovo È sempre mezzogiorno, dal 28 settembre. E in studio con lei ci sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Un“difficile”, selvaggio, dove gli alberi sono fitti, il loro profumo è dolce e il presente è definito e chiaro. Una foresta fatata. È questo che vedequando si sveglia al mattino ed è questo che sente, più che vedere (quando si fa buio, ilè percezione non cartolina)di addormentarsi.. RaiUno più di RaiUno stessa. Conduttrice dai tanti successi e pure da qualche flop, incassato con noncurante consapevolezza. Ora, dopo due anni di stop,torna a casa, nella ‘sua’ fascia oraria (dalle 12 alle 13:3) con il nuovo È sempre, dal 28 settembre. E in studio con lei ci sarà ...

clikservernet : Antonella Clerici: “Torno a mezzogiorno e vi porto il bosco in tv. Sarà una sfida. E per la prima volta ho scelto d… - Noovyis : (Antonella Clerici: “Torno a mezzogiorno e vi porto il bosco in tv. Sarà una sfida. E per la prima volta ho scelto… - bubinoblog : ANTONELLA CLERICI PRESENTA MAELLE E SUL MEZZOGIORNO DI RAI1: 'SONO FELICE, L'HO PENSATO E VOLUTO IO' - aziendabiologic : Antonella Clerici: “È sempre mezzogiorno”, ecco il nuovo programma della conduttrice - zazoomblog : The Voice Senior con Antonella Clerici: svelato il primo coach - #Voice #Senior #Antonella #Clerici: -