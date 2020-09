Anticipazioni terza puntata Temptation Island 8 | nuovo falò per Anna e Gennaro | Francesca e Salvatore nuova coppia

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ andata in onda ieri sera unadi8, il docu-reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi. Nella secondadell’isola delle tentazioni abbiamo visto Nello Sorrentino arrabbiato dopo aver guardato i video di Carlotta Dell’Isola, Speranza Capasso alle prese con il fidanzato Alberto Maritato, che l’ha definita l’antidonna (e ancora non ci spieghiamo il motivo per cui la ragazza non chieda un falò immediato), Nadia in lacrime per le parole dette da Antonio Giungo, Davide Varriale sempre più geloso di Serena Spena e il terrificante confronto traMauro eAscione.falò tra, lei accetterà? La ...