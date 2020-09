Andrea Iannone confessa cosa pensa di Belen | nel bene e nel male Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 settembre 2020) Per la prima voltasi lascia andare e parla diRodriguez, la sua ex fidanzata (). Lo fa attraverso le domande che i follower gli pongono su Instagram, perché per i personaggi famosi è ormai più semplice dire qual, aprirsi sui social in modo diretto che rispondere alle domande nelle interviste. Così è tutto più semplice e vero, vero come. E’ così chedefinisce la showgirl argentina “vera sempre, fino alla fine… nele nel”. E non potrebbe esserci un complimento più bello per la Rodriguez che da sempre è additata perché ritenuta falsa. Se lo dice lui ci crediamo fino in ...