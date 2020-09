"Anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà" (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - "anche noi italiani amiamo la libertà ma abbiamo a cuore anche la serietà". Sarebbe stata questa, secondo quanto riferito da un partecipante, la risposta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla sollecitazione di alcuni presenti alla cerimonia per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga che gli hanno chiesto cosa pensasse di quanto dichiarato dal primo ministro britannico. Martedì, parlando alla Camera dei Comuni, Boris Johnson ha affermato che gli inglesi, a differenza di italiani e tedeschi, amano la libertà e per questo hanno avuto più contagi di Covid. Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - "noila libertà mala serietà". Sarebbe stata questa, secondo quanto riferito da un partecipante, la risposta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla sollecitazione di alcuni presenti alla cerimonia per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga che gli hanno chiesto cosa pensasse di quanto dichiarato dal primo ministro britannico. Martedì, parlando alla Camera dei Comuni, Boris Johnson ha affermato che gli inglesi, a differenza die tedeschi, amano la libertà e per questo hanno avuto più contagi di Covid.

Ultime Notizie dalla rete : Anche noi Casarano, Feola: "Carpi pieno di giovani? Anche noi ne avevamo tanti" Tutto Lega Pro Alla Barona un’altra giornata delle abilità, i bei weekend inclusivi

La nuova iniziativa, anche questa organizzata in una periferia di Milano come ... “E’ stato complicato pensare a garantire tutte le misure necessarie per le regole anti-Covid ma ci siamo riusciti”.

Matteo Gallo sul podio nell’Easy Kart ad Adria

A soli due anni della nascita, la scuderia karting CKC Corse Carasco, con il talentuoso pilota Gallo di 12 anni, conquista tutti nella gara di Adria nel primo appuntamento del campionato Italiano Easy ...

