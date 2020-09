Amazon Luna annunciato! Ecco il servizio cloud gaming di Amazon

(Di giovedì 24 settembre 2020)ha svelato il propriodichiamato, che utilizzeràWeb Services (AWS) come spina dorsale. Ilpromuove la possibilità di giocare ovunque, inclusi iPhone e iPad. E già da oggi è disponibile l'accesso anticipato.La società afferma che al momento del lancio,sarà disponibile su PC, Mac, dispositivi Fire TV di, nonché iPhone e iPad tramite app web e a quanto pare arriverà presto una versione per Android.Questa è una notevole differenza trae i servizi didi Microsoft e Google - rispettivamente ...

Amazon annuncia quest’oggi un nuovo servizio in abbonamento, pensato per contrastare la concorrenza, offrendo agli abbonati la possibilità di giocare in Streaming ad oltre 100 giochi. In un periodo in ...A pochi giorni di distanza dal lancio di xCloud e con il programma di Google Stadia ormai avviato da mesi, anche Amazon abbraccia il cloud gaming presentando Luna, un servizio in abbonamento che perme ...