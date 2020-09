Allianz: la pandemia non frena la crescita dei patrimoni finanziari globali. All’ 1% più ricco 84mila miliardi di euro, quasi la metà del totale (Di giovedì 24 settembre 2020) Rallenta ma non si ferma, neppure di fronte alla pandemia e alla gravissima recessione, la crescita della ricchezza finanziaria globale. Secondo i dati del rapporto di Allianz sulla ricchezza globale è cresciuta dell’1,5% nei primi sei mesi del 2020 e dovrebbe chiudere l’intero anno con il segno più, seppur in frenata rispetto al quasi + 10% del 2019 che rappresenta però un’annata record. Attualmente il valore della ricchezza finanziaria globale viene calcolato 192mila miliardi di euro. La prima metà del 2020 è stata caratterizzata soprattutto da un aumento delle somme depositate nei conti correnti (+ 7%), segnale che la profonda incertezza di questa fase rende comprensibilmente i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Rallenta ma non si ferma, neppure di fronte allae alla gravissima recessione, ladella ricchezzaa globale. Secondo i dati del rapporto disulla ricchezza globale è cresciuta dell’1,5% nei primi sei mesi del 2020 e dovrebbe chiudere l’intero anno con il segno più, seppur inta rispetto al+ 10% del 2019 che rappresenta però un’annata record. Attualmente il valore della ricchezzaa globale viene calcolato 192miladi. La prima metà del 2020 è stata caratterizzata soprattutto da un aumento delle somme depositate nei conti correnti (+ 7%), segnale che la profonda incertezza di questa fase rende comprensibilmente i ...

Ultime Notizie dalla rete : Allianz pandemia Allianz: la pandemia non frena la crescita dei patrimoni finanziari globali Il Fatto Quotidiano Patrimoni: Allianz, ricchezza a prova di crisi, +1,5% asset finanziari I sem

Dopo un 2019 da record (+9,7%) probabile un 2020 positivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 set - 'La pandemia Covid-19 ha provocato la peggiore recessione mondiale nella storia degli ultimi ...

Per ora il vaccino è solo finanziario

Per il momento, la politica monetaria delle banche centrali ha «vaccinato» la ricchezza finanziaria, dice Ludovic Subran, il capo economista del gruppo assicurativo Allianz. L’affermazione — indice di ...

