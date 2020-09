Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per temporali fino alla mezzanotte di domani (Di giovedì 24 settembre 2020) Con le previsioni Meteo, che annunciano forti temporali fino a sabato, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha esteso lo stato di attenzione (Allerta gialla) per criticita’ idrogeologica. Interessati diversi bacini veneti, mentre per il comune di Borca di Cadore (Belluno) e’ stato confermato il “livello di attenzione rinforzata” a causa del fenomeno franoso presente nel territorio. Le prescrizioni sono valide fino alla mezzanotte di domani.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Con le previsioni, che annunciano fortia sabato, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile delha esteso lodigi) per criticita’ idrogeologica. Interessati diversi bacini veneti, mentre per il comune di Borca di Cadore (Belluno) e’confermato il “livello dirinforzata” a causa del fenomeno franoso presente nel territorio. Le prescrizioni sono validedi.L'articoloWeb.

