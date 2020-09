Allerta Meteo Toscana: codice arancione per temporali, vento e mareggiate (Di giovedì 24 settembre 2020) codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi, giovedì 24 settembre, alle 3 di venerdì notte, 25 settembre. Sempre codice arancione dalle 13 di domani, venerdì, per vento e mareggiate. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale a causa della instabilità atmosferica determinata dalla presenza di aria fresca in quota, che dalla serata coinvolgerà gran parte della Toscana. Oggi, giovedì e domani venerdì, sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili e frequenti durante la notte con possibili colpi di vento e grandinate a cominciare dalle zone ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)perforti e rischio idrogeologico dalle ore 18 di oggi, giovedì 24 settembre, alle 3 di venerdì notte, 25 settembre. Sempredalle 13 di domani, venerdì, per. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale a causa della instabilità atmosferica determinata dalla presenza di aria fresca in quota, che dalla serata coinvolgerà gran parte della. Oggi, giovedì e domani venerdì, sono previsti rovesci esparsi, anche di forte intensità, più probabili e frequenti durante la notte con possibili colpi die grandinate a cominciare dalle zone ...

DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - giusegiotto : @tiecolino Tutto il Ministero evacuato, chiamati 118, Municipale, VVFF, 112, 113, 117, INGV, Meteo, allertata Prote… - agenziaimpress : Allerta arancione. #Temporali, #vento e #mareggiate in arrivo sulla #Toscana #meteo #previsioni #maltempo - Marilinita69 : RT @ONDANEWSweb: Maltempo in Campania, in arrivo piogge e temporali. L'allerta meteo della Protezione Civile - - ilGiunco : Maltempo: scuole chiuse domani per allerta meteo -