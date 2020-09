Allerta Meteo, scuole chiuse per maltempo Venerdì 25 Settembre in molti Comuni: ufficiale a Napoli, ipotesi a Roma e Livorno [ELENCO AGGIORNATO LIVE] (Di giovedì 24 settembre 2020) La violenta ondata di maltempo che sta per abbattersi sull’Italia determina le prime chiusre scolastiche Meteorologiche della stagione. La protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per domani, Venerdì 25 Settembre, per gran parte del territorio di Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Lombardia e Friuli Venezia Giulia. molti Sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole. Tra i Comuni in cui si sta valutando la scelta, anche Roma e Livorno. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’ELENCO con tutti i Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole per maltempo nella giornata di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) La violenta ondata diche sta per abbattersi sull’Italia determina le prime chiusre scolasticherologiche della stagione. La protezione civile ha lanciato l’allarme arancione per domani, Venerdì 25, per gran parte del territorio di Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.Sindaci stanno quindi adottando l’ordinanza che prevede la chiusura delle. Tra iin cui si sta valutando la scelta, anche. Di seguito aggiorniamo in tempo reale l’con tutti iche hanno deciso di chiudere lepernella giornata di ...

