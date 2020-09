Allerta Meteo Sardegna | forti venti | temporali e mareggiate domani e sabato

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) Si attendono, vento di burrasca enei prossimi giorni in. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso per rischio idrogeologico con codice Giallo in gran parte dell’Isola, che passa ad Arancione sul Logudoro. Dalle prime ore di, 25 settembre, e fino al primo pomeriggio saranno possibiliisolati su tutto il territorio regionale e specialmente sul settore occidentale dell’Isola. Anche il vento rafforzerà da domattina, con un incremento dellalazione da ovest sulle Bocche di Bonifacio, in estensione sul resto della, soprattutto sulle coste occidentali e settentrionali. Raffiche di burrasca sono previste su tutta la regione almeno fino ...