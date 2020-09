Allerta Meteo, inizia la violenta ondata di maltempo: tutt’Italia coinvolta in una tempesta che si preannuncia devastante [MAPPE] (Di giovedì 24 settembre 2020) Allerta Meteo – Prossime 72 ore all’insegna del maltempo pesante sull’Italia. Sul Mediterraneo centrale irromperà un possente vortice dalle caratteristiche strutturali tardo autunnali o addirittura invernali. Un intenso nucleo perturbato e anche ampio, tale da invadere tutta l’Europa centrale, proveniente direttamente dalle regioni sub-polari marittime, Mare del Nord, inizierà ad abbordare il Nord Mediterraneo, con la sua avanguardia perturbata, nelle prossime ore serali-notturne. Poi, nel corso di domani, venerdì 25, la possente macchina vorticosa, ruotando intorno a se stessa, scaglierà una prima intensa avvezione di vorticità positiva verso gran parte delle nostre regioni, comportando una prima fase di pesante maltempo su molte aree, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)– Prossime 72 ore all’insegna delpesante sull’Italia. Sul Mediterraneo centrale irromperà un possente vortice dalle caratteristiche strutturali tardo autunnali o addirittura invernali. Un intenso nucleo perturbato e anche ampio, tale da invadere tutta l’Europa centrale, proveniente direttamente dalle regioni sub-polari marittime, Mare del Nord, inizierà ad abbordare il Nord Mediterraneo, con la sua avanguardia perturbata, nelle prossime ore serali-notturne. Poi, nel corso di domani, venerdì 25, la possente macchina vorticosa, ruotando intorno a se stessa, scaglierà una prima intensa avvezione di vorticità positiva verso gran parte delle nostre regioni, comportando una prima fase di pesantesu molte aree, ...

