Allerta Meteo in Emilia-Romagna: domani previsti temporali e vento forte, rischio frane e piene dei fiumi (Di giovedì 24 settembre 2020) “Per le prime ore del mattino di domani 25 settembre sono previsti temporali, localmente intensi, sulle aree appenniniche e sulle pianure centro-orientali. I fenomeni risulteranno in attenuazione ed esaurimento nel corso della giornata. Contestualmente si prevedono venti sud-occidentali con intensità maggiore di 75 Km/h su tutte le zone montane e collinari e con intensità maggiore di 62 Km/h su tutte le zone di pianura. Ventilazione in progressiva attenuazione dalle ore serali“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Per le prime ore del mattino di25 settembre sono, localmente intensi, sulle aree appenniniche e sulle pianure centro-orientali. I fenomeni risulteranno in attenuazione ed esaurimento nel corso della giornata. Contestualmente si prevedono venti sud-occidentali con intensità maggiore di 75 Km/h su tutte le zone montane e collinari e con intensità maggiore di 62 Km/h su tutte le zone di pianura. Ventilazione in progressiva attenuazione dalle ore serali“: la protezione civile regionale dell’ha diramato un’per “deidei corsi minori, ...

