Allerta Meteo Estofex: piogge estreme e forte vento sull’Italia tirrenica e al Nord (Di giovedì 24 settembre 2020) Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia, come ormai da inizio settimana, con temporali che colpisco il Paese da Nord a Sud. Per la giornata di oggi, giovedì 24 settembre, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per Italia settentrionale e occidentale, Mediterraneo occidentale, Francia meridionale, Alpi meridionali e Balcani settentrionali per piogge estreme e forti raffiche di vento.Livello 1 per lo Ionio, la Grecia sudoccidentale e l’Albania meridionale per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.Livello 1 per la Turchia meridionale per grandine di grandi dimensioni. Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)– Continua il maltempo sull’Italia, come ormai da inizio settimana, con temporali che colpisco il Paese daa Sud. Per la giornata di oggi, giovedì 24 settembre,(European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’di livello 1 per Italia settentrionale e occidentale, Mediterraneo occidentale, Francia meridionale, Alpi meridionali e Balcani settentrionali pere forti raffiche di.Livello 1 per lo Ionio, la Grecia sudoccidentale e l’Albania meridionale per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di.Livello 1 per la Turchia meridionale per grandine di grandi dimensioni. Tutti gli avvisi si intendono formalmente validi fino alle ...

