Allerta meteo, arriva l'annuncio per le scuole a Napoli (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione civile della Regione Campania ha emesso un'Allerta meteo arancione valida dalle ore 6 di domani, venerdì 25 settembre, alle ore 6 di sabato, 26 settembre. Nel bollettino emesso dalla Protezione civile regionale sono previste infatti precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei temporali. Mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base di queste informazioni l'Unità di crisi del Comune di Napoli si è immediatamente riunita, con il Direttore Generale, il Capo di Gabinetto, gli Assessori ed i Dirigenti competenti, per esaminare la situazione e per proporre al Sindaco de ...

