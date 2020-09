Allerta Meteo arancione in Toscana: domani scuole chiuse a Livorno (Di giovedì 24 settembre 2020) domani, venerdì 25 settembre, a Livorno le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse, così come i parchi pubblici e i cimiteri, a causa dell’Allerta di colore arancio emessa dalla Protezione Civile regionale per mareggiate, vento e temporali, con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Lo ha stabilito il sindaco Luca Salvetti preso atto di quando annunciato dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo idrologico-idraulico della Regione Toscana, che ha esteso ai prossimi giorni le previsioni di criticità già in vigore fino alla mezzanotte di oggi e la prevista intensificazione della portata dei fenomeni.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020), venerdì 25 settembre, aledi ogni ordine e grado rimarranno, così come i parchi pubblici e i cimiteri, a causa dell’di colore arancio emessa dalla Protezione Civile regionale per mareggiate, vento e temporali, con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Lo ha stabilito il sindaco Luca Salvetti preso atto di quando annunciato dal Centro Funzionale di Monitoraggioidrologico-idraulico della Regione, che ha esteso ai prossimi giorni le previsioni di criticità già in vigore fino alla mezzanotte di oggi e la prevista intensificazione della portata dei fenomeni.L'articoloWeb.

Roma : Allerta meteo dalle prime ore di oggi, e per le successive 24 ore. Convocato il COC - Centro Operativo Comunale. Il… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - giordisoft : domani scuola giorno 2 non vado è allerta meteo - FlaviaCorda : RT @TgrSardegna: ??Allerta meteo in #Sardegna per venti di burrasca e temporali nel bollettino emesso dalla Protezione Civile della Regione… - TgrSardegna : ??Allerta meteo in #Sardegna per venti di burrasca e temporali nel bollettino emesso dalla Protezione Civile della R… -