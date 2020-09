Allerta meteo arancione in Campania: forti piogge e vento da domani a sabato (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore arancione valevole a partire dalle 6 di domani mattina e fino alle 6 di sabato mattina sull’intero territorio regionale ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove il livello di Allerta è di colore Giallo. Si prevedono “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità.Venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei temporali. Mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Questo quadro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Protezione civile della Regioneha emanato un avviso dipere temporali con criticità idrogeologica di colorevalevole a partire dalle 6 dimattina e fino alle 6 dimattina sull’intero territorio regionale ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove il livello diè di colore Giallo. Si prevedono “Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità.Venti occidentali tendenti a divenirenel corso della giornata con raffiche nei temporali. Mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Questo quadro ...

