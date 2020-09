Allerta Meteo arancione in Campania: domani scuole e parchi chiusi a Napoli (Di giovedì 24 settembre 2020) La Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo arancione valida dalle ore 6 di domani venerdì 25 settembre alle ore 6 di sabato 26 settembre. Nel bollettino emesso dalla Protezione civile regionale sono previsti i seguenti fenomeni: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei temporali. Mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base di queste informazioni l’Unità di crisi del Comune di Napoli si è immediatamente riunita – con il Direttore Generale, il Capo di Gabinetto, gli Assessori ed i Dirigenti competenti – per esaminare la situazione e per ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) La Protezione civile regionale ha emesso un’valida dalle ore 6 divenerdì 25 settembre alle ore 6 di sabato 26 settembre. Nel bollettino emesso dalla Protezione civile regionale sono previsti i seguenti fenomeni: precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei temporali. Mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base di queste informazioni l’Unità di crisi del Comune disi è immediatamente riunita – con il Direttore Generale, il Capo di Gabinetto, gli Assessori ed i Dirigenti competenti – per esaminare la situazione e per ...

