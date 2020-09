Allerta maltempo, forti temporali in arrivo: monitorati Seveso e Lambro (Di giovedì 24 settembre 2020) Milano, 24 settembre 2020 - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla per temporali forti a partire dal pomeriggio di oggi, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 24 settembre 2020) Milano, 24 settembre 2020 - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla pera partire dal pomeriggio di oggi, ...

stefanopezzola : Allerta meteo arancione per le prossime ore nel territorio di Arezzo #allerta_arancione #maltempo #meteo… - tvoggi : MALTEMPO, IN ARRIVO PIOGGE E TEMPORALI IN CAMPANIA La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso… - iconameteo : #Maltempo - Tra questa sera e domani sono 9 le regioni interessate dall'#allertameteo arancione della Protezione Ci… - Fabiobros : RT @MarcoGranelliMI: #maltempo #allerta gialla per rischio #temporali forti (da oggi a domani) e #vento forte (sabato). Allerta arancione p… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MALTEMPO - Regione Campania, allerta meteo arancione dalle ore 6 di venerdì 25 settembre e fino alle ore 6 di sabato ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta maltempo Meteo, allerta maltempo sull'Italia: da domani fulmini e raffiche di vento Il Messaggero Maltempo in arrivo in Veneto: Protezione Civile in allerta fino alla notte di venerdì

Fino a sabato 26 settembre è confermata la previsione di tempo instabile in Veneto, con fasi di precipitazioni da sparse sulla pianura centro-sud a diffuse sulle zone montane e pedemontane, anche a ca ...

Maltempo, Arpal modifica l'allerta per piogge diffuse e temporali

per il levante (zona C) allerta differenziata a seconda dei bacini: bacini piccoli: gialla fino alle 16 poi arancione fino a mezzanotte quindi gialla fino alle 8 di domani venerdì 25 settembre; bacini ...

Fino a sabato 26 settembre è confermata la previsione di tempo instabile in Veneto, con fasi di precipitazioni da sparse sulla pianura centro-sud a diffuse sulle zone montane e pedemontane, anche a ca ...per il levante (zona C) allerta differenziata a seconda dei bacini: bacini piccoli: gialla fino alle 16 poi arancione fino a mezzanotte quindi gialla fino alle 8 di domani venerdì 25 settembre; bacini ...