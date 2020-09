Allegri Juventus | vicino il ritorno in Serie A | ingaggio monstre

(Di giovedì 24 settembre 2020) Massimilianoè moltoalinA. Dopo essere stato ad un passo dall’Inter, l’ex tecnico dellaè l’obiettivo primario della Roma. L’insediamento della nuova proprietà, guidata da Friedkin, potrebbe causare un clamoroso cambio della guardia sulla panchina giallorossa. Il futuro di Fonseca potrebbe infatti dipendere proprio dalla gara di domenica sera.tentato dalla Roma La squadra della Capitale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,avrebbe offerto all’ex Milan un contratto da 7,5 milioni di Euro annui per rifondare e partire con un progetto ambizioso anche in campi intenzionali. Leggi anche:Douglas Costa, addio imminente: futuro ...

Hamami1Hamza : RT @calciomercatoit: ??I #Friedkin riflettono su #Fonseca e potrebbero anticipare l'addio: #Allegri prima scelta, sta considerando il proget… - calciomercatoit : ??I #Friedkin riflettono su #Fonseca e potrebbero anticipare l'addio: #Allegri prima scelta, sta considerando il pro… - strumentiumani : Allegri lo leggiamo ovunque noi, quindi pure Fonseca e la squadra. E ci sta, perché se vuoi cambiare allenatore ci… - CalcioJcom : New post: Allegri alla Roma, clamoroso: è pronto a dire sì subito! - Frances20439089 : @MannarinoSimone @friedkingroup @OfficialASRoma Allegri Verrà A Prescindere Da Roma Juventus Vero ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Juventus

A Roma si sente aria di rivoluzione. Dopo l’errore contro l’Hellas Verona, Fonseca potrebbe dire addio: Allegri pronto a tornare in Serie A Nei prossimi giorni a Roma potrebbero esserci novità davvero ...In casa Roma si continua a sognare Massimiliano Allegri. Ne è sicura l’edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come l’ex tecnico della Juventus abbia aperto al club giallorosso proprio ne ...