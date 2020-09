Allegri è pronto a dire sì alla Roma Al Hilal | 15 positivi al Coronavirus

(Di giovedì 24 settembre 2020)- Nel momento in cui i Friedkin si pongono seri dubbi su Fonseca , Maxapre. A causa dei contagi da, l' Al, club saudita, è stato escluso dChampions ...

CorSport : Clamoroso #Allegri: è pronto a dire sì alla #Roma! - SeEarn : CDS - ROMA, PANCHINA TRABALLANTE: ALLEGRI PRONTO A DIRE SÌ #Roma #Fonseca #panchina #traballante #Allegri #pronto… - NCN_it : CDS - ROMA, PANCHINA TRABALLANTE: ALLEGRI PRONTO A DIRE SÌ #Roma #Fonseca #panchina #traballante #Allegri #pronto… - romaforever_it : Clamoroso Allegri: è pronto a dire sì alla Roma! - TuttoASRoma : Clamoroso Allegri: è pronto a dire sì alla Roma! -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri pronto

A Roma si sente aria di rivoluzione. Dopo l’errore contro l’Hellas Verona, Fonseca potrebbe dire addio: Allegri pronto a tornare in Serie A Nei prossimi giorni a Roma potrebbero esserci novità davvero ...La nuova proprietà non è convinta del tecnico portoghese: il tecnico sarebbe aperto ad ascoltare l’offerta giallorossa. Massimiliano Allegri vuole tornare in panchina. Dopo un anno di stop, l'ex ...