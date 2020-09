Alimenti in cattivo stato di conservazione | i NAS chiudono 3 esercizi commerciali

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Teramo - Oltre 110 chilogrammi di vari generi alimentari indie la sospensione di tre imprese alimentari, due delle quali prive di autorizzazione: è il bilancio di controlli svolti dai Carabinieri del Nas di Pescara nel contrasto dell'abusivismo nel settore alimentare. Sulla costa teramana i Nas, di concerto con personale della Asl, hanno interdetto l'utilizzo di tre locali utilizzati come deposito di un agriturismo, poiché privi di registrazione. L'operatore èsanzionato amministrativamente per inadeguatezze igienico sanitarie, oltre che per l'irregolarità della verifica delle procedure di autocontrollo aziendale e informazioni ai consumatori in tema di allergeni. In una gastronomia, sempre del teramano, i Nas hanno sequestrato oltre 110 kg di generi ...