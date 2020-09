Aldrovandi | storia del ritorno verso casa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020), immagine realizzata dal pittore Sergio TotaroBenvenuti nell’uninarrativo di StoryLine. Abbiamo deciso di dedicare il nostro racconto di oggi a Federico, vittima di un eccessivo uso delle armi da parte della polizia. Ne abbiamo approfittato per citare il famoso caso di Stefano Cucchi e anche quello del povero Willy. Lo abbiamo fatto perchè in divisa o no la violenza non è mai la soluzione., l’inizio Eccomi qui anche se non ricordo di essermene mai andato. Mi schiacciavano a terra e mi dicevano “devi stare fermo” ma più fermo di così pensavo che non riesco nemmeno a respirare. Anzi vomitavo e nemmeno mi lasciavano. Che notte quella del 26 settembre. Mi sembrava che le stelle fossero così ...