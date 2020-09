Alan Kurdi, ok del Viminale allo sbarco L'80% dei migranti in altri Paesi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - La nave tedesca Alan Kurdi, con 125 migranti a bordo soccorsi al largo della Libia, è stata autorizzata a sbarcare ad Arbatax, in Sardegna. Lo rende noto il Viminale facendo presente che "l'80% dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei". "La Alan Kurdi - ricostruisce il ministero - ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione". "Contestualmente all'autorizzazione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133 migranti soccorsi in ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - La nave tedesca, con 125a bordo soccorsi al largo della Libia, è stata autorizzata a sbarcare ad Arbatax, in Sardegna. Lo rende noto ilfacendo presente che "l'80% deisoccorsi verrà trasferito ineuropei". "La- ricostruisce il ministero - ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione". "Contestualmente all'autorizzazione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133soccorsi in ...

