Agoumé allo Spezia è ufficiale: contratto depositato per il centrocampista dell’Inter (Di giovedì 24 settembre 2020) Agoumé è un nuovo giocatore dello Spezia: è ufficiale. Il suo contratto di prestito è stato depositato poco fa in Lega Calcio. Il giocatore sarà quindi disponibile nella rosa di Italiano per il debutto di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Altro rinforzo a centrocampo dopo quello di ieri con l’arrivo ufficiale di Pobega dal Milan: doppio arrivo quindi dalle milanesi, due giovani importanti che sperano di mettersi in luce con la maglia bianconera. Agoumé allo Spezia è ufficiale: contratto depositato per il centrocampista dell’Inter Nato in Camerun, di nazionalità francese, Agoumé è cresciuto in Francia prima che ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020) Agoumé è un nuovo giocatore dello: è. Il suodi prestito è statopoco fa in Lega Calcio. Il giocatore sarà quindi disponibile nella rosa di Italiano per il debutto di domenica alle 12.30 contro il Sassuolo. Altro rinforzo a centrocampo dopo quello di ieri con l’arrivodi Pobega dal Milan: doppio arrivo quindi dalle milanesi, due giovani importanti che sperano di mettersi in luce con la maglia bianconera. Agouméper ildell’Inter Nato in Camerun, di nazionalità francese, Agoumé è cresciuto in Francia prima che ...

FraInter86 : Per adesso sul fronte cessioni in casa Inter sono solo parole ma fatti 0, addirittura ancora neanche al Godin al Ca… - internewsit : UFFICIALE - Lucien Agoumé passa allo Spezia, contratto depositato - - Visio10x : UFFICIALE - Inter, ceduto in prestito secco Lucien #Agoume allo @acspezia. Contratto depositato in lega. - Torrenapoli1 : UFFICIALI - #Agoume - #Verde - #Chabot allo #Spezia dopo Pobega-Agudelo-Deiola-Farias-Estevez-Piccoli-Zoet-Rafael-… - HyboriaLeague : RT @enzolampard: UFFICIALE: #Agoume va in prestito allo #Spezia #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Agoumé allo