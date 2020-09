Aeroporto Milano Bergamo candidato a diventare il primo “Bike Friendly” (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Aeroporto di Milano Bergamo si candida a diventare il primo “Aeroporto Bike Friendly” in Italia. La proposta è emersa in apertura della fiera dei territori AGRI TRAVEL, nel cui contesto si è svolto il webinar internazionale sul tema “MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ”. La caratterizzazione intermodale dello sviluppo infrastrutturale dell’Aeroporto di Milano Bergamo prevede il collegamento ferroviario con l’aerostazione e l’estensione della rete di accessibilità attraverso la ramificazione delle piste ciclabili. Obiettivi contenuti nel Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030 e richiamati dal presidente di SACBO, Giovanni Sanga. Grazie ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – L’disi candida ailBike Friendly” in Italia. La proposta è emersa in apertura della fiera dei territori AGRI TRAVEL, nel cui contesto si è svolto il webinar internazionale sul tema “MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ”. La caratterizzazione intermodale dello sviluppo infrastrutturale dell’diprevede il collegamento ferroviario con l’aerostazione e l’estensione della rete di accessibilità attraverso la ramificazione delle piste ciclabili. Obiettivi contenuti nel Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030 e richiamati dal presidente di SACBO, Giovanni Sanga. Grazie ...

(Teleborsa) - L'Aeroporto di Milano Bergamo si candida a diventare il primo "aeroporto Bike Friendly" in Italia. La proposta è emersa in apertura della fiera dei territori AGRI TRAVEL, nel cui contest ...

Con il treno ma anche in bicicletta. Il futuro dell’aeroporto di Orio al Serio passa anche dall’intermodalità, che va dal progetto del collegamento ferroviario all’estensione della rete di accessibili ...

