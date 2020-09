Aeronautica Militare: bimbo trasportato in volo da Palermo a Genova per cure specialistiche [FOTO] (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella serata di ieri, 23 settembre, un bambino di 1 anno e mezzo, ricoverato presso l’Ospedale pediatrico specializzato “Di Cristina” di Palermo, è stato trasportato da Palermo a Genova, a bordo di un velivolo Falcon 900 Easy del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il trasporto è stato richiesto per consentire al bimbo di ricevere cure specifiche presso l’Ospedale Piccolo Cottolengo di Genova. L’esigenza del trasporto umanitario, come previsto dalle procedure, è stata gestita in stretto coordinamento con la Prefettura di Palermo, che ha curato le diverse fasi della richiesta ed in particolare i rapporti con entrambe le strutture ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella serata di ieri, 23 settembre, un bambino di 1 anno e mezzo, ricoverato presso l’Ospedale pediatrico specializzato “Di Cristina” di, è statoda, a bordo di un veliFalcon 900 Easy del 31° Stormo dell’. Il trasporto è stato richiesto per consentire aldi riceverespecifiche presso l’Ospedale Piccolo Cottolengo di. L’esigenza del trasporto umanitario, come previsto dalle procedure, è stata gestita in stretto coordinamento con la Prefettura di, che ha curato le diverse fasi della richiesta ed in particolare i rapporti con entrambe le strutture ...

ItalianAirForce : #Atupertucon Riccardo, pilota e istruttore di elicottero in servizio al 72° Stormo dell'#AeronauticaMilitare. 'Al… - giglionews : Meteo Giglio di Patrizio De Gregori - razorblack66 : WHY??? INTERROGAZIONI NE ABBIAMO??? @iosoioevoi Missioni/ L'Aeronautica Militare schierata sul Mar Baltico -… - InMeteo : NEWS: Forte maltempo in arrivo al centro-nord: l’allerta dell’Aeronautica Militare - a_antonucci1926 : RT @ItalianAirForce: #Atupertucon Riccardo, pilota e istruttore di elicottero in servizio al 72° Stormo dell'#AeronauticaMilitare. 'Al 72°… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeronautica Militare L'82° Centro CSAR dell'Aeronautica Militare di Trapani soccorre un cacciatore ferito Marsala Live Ferito in un incidente di caccia, soccorso con un elicottero del C.S.A.R.

Alle ore 13:03 odierne, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, è decollato per una missione di soccorso con elicottero HH139A per recup ...

Roma, scrivono il biglietto d’addio poi lui uccide lei e si toglie la vita «Non ce la facciamo più»

Un ultimo messaggio per descrivere anche dopo la loro scomparsa lo stato d’animo che ormai non li lasciava più in pace. «Non ce la facciamo più a vivere in questo modo», è il senso del biglietto d’add ...

Alle ore 13:03 odierne, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, è decollato per una missione di soccorso con elicottero HH139A per recup ...Un ultimo messaggio per descrivere anche dopo la loro scomparsa lo stato d’animo che ormai non li lasciava più in pace. «Non ce la facciamo più a vivere in questo modo», è il senso del biglietto d’add ...