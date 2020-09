Adriana Volpe e il marito Roberto Parli, lite in strada il primo giorno di scuola di Gisele (Di giovedì 24 settembre 2020) Per Adriana Volpe e Roberto Parli una piccola discussione per strada. L’occasione dell’incontro fra Adriana Volpe e il marito è stato il primo giorno di scuola della figlia Gisele, ma qualcosa deve essere andato storto. Adriana Volpe conduce “Ogni Mattina” su TV8 e per gli impegni di lavoro si è trasferita a Milano assieme alla figlia. In occasione del primo giorno di scuola di Gisele è arrivato direttamente da Montecarlo il padre Roberto Parli, ma la riunione di famiglia probabilmente non è andata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 24 settembre 2020) Peruna piccola discussione per. L’occasione dell’incontro frae ilè stato ildidella figlia, ma qualcosa deve essere andato storto.conduce “Ogni Mattina” su TV8 e per gli impegni di lavoro si è trasferita a Milano assieme alla figlia. In occasione deldidiè arrivato direttamente da Montecarlo il padre, ma la riunione di famiglia probabilmente non è andata ...

supermalaxx : testo - Moralizzatore8 : @Matteo_003 @_enz29 @JoriDelli @AdrianaLima @adrianavolpe Non so.. Volevo taggare Adriana Volpe.. Ahahahaha - zazoomblog : Adriana Volpe e Robero Parli nervi tesi: tra i due un litigio in strada - #Adriana #Volpe #Robero #Parli #nervi - trash_guyy : RT @YleniaMozzillo: Matilde mi ricorda ogni giorno di più Adriana Volpe. Tanto allegra, forte, gentile, disponibile per poi nascondere tant… - Gitte05 : RT @GF_diretta: Per l'ex-concorrente del #GrandeFratelloVuip #GFVIP Adriana Volpe discussione accesa per strada col marito Si ritrovano i… -