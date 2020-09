A volte ritornano | ordigno della seconda guerra mondiale ritrovato nel Napoletano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCarbonara di Nola (Na) – Aè il caso di dire. Scoperta neluna bomba a mano risalente alla. L’di epoca bellica è stato rinvenuto in un terreno agricolo del piccolo comune di Carbonara di Nola. Mentre a lanciare l’allarme è stato il proprietario dello stabili che, dopo aver fatto la bizzarra scoperta, ha avvertito i militari dell’Arma. I carabinieri, giunti sul posto con gli artificieri, hanno così provveduto a far deflagrare l’in totale sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

