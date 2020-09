A un giorno dal nuovo patto europeo sui migranti, la Alan Kurdi sbarca in Sardegna (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Viminale ha autorizzato lo sbarco in Sardegna dei 125 migranti a bordo della Alan Kurdi. Solo ieri, in Europa, si è discusso di ricollocamenti. Il Ministero dell’Interno ha autorizzato la Alan Kurdi – nave che fa capo alla Ong Sea Eye – a sbarcare in Sardegna. La decisione del Viminale – spiega TgCom24 … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Viminale ha autorizzato lo sbarco indei 125a bordo della. Solo ieri, in Europa, si è discusso di ricollocamenti. Il Ministero dell’Interno ha autorizzato la– nave che fa capo alla Ong Sea Eye – are in. La decisione del Viminale – spiega TgCom24 … L'articolo proviene da leggilo.org.

Open_gol : Immagini che vorremmo non vedere più, ma che per molti rappresentano la quotidianità. Il bracciante picchiato dal… - MaxCallegari : ?? “Fin dal giorno in cui ho lasciato la Juve, ho sempre sognato di tornare” (pare che i bookmakers si siano rifiuta… - myrtamerlino : Tre giorno dopo il voto tutti fanno a spallate: #Giorgetti la dà a #Salvini, il Governo alla #Raggi e infine… - giacomogc270968 : @Emilystellaemi2 @castell32082033 So perfettamente a cosa ti riferisci. Sono pochi che lo sanno quanto il sottoscri… - Majden3 : RT @Camillo95303977: il bianco é bellissimo. foto scattata oggi,un grigio giorno d'autunno in cui le lacrime dal cielo nutrono la terra se… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno dal Covid Genova, obbligo di mascherina tutto il giorno nel centro storico Corriere della Sera Oltre l’emergenza, il futuro della sanità metropolitana di Bologna

Si parte proprio dalla riorganizzazione temporanea dei posti letto e dalla ... Una situazione transitoria, riassorbita non appena saranno ultimati i lavori al via in questi giorni nelle ali A e B del ...

World Dream Day: un giorno per sognare e migliorare

UNA GIORNATA per sognare. Il 25 settembre è il World Dream Day, il giorno in cui nel mondo si celebrano i sogni: non quelli nel cassetto o quelli a occhi aperti, o, più prosaicamente, quelli notturni.

Si parte proprio dalla riorganizzazione temporanea dei posti letto e dalla ... Una situazione transitoria, riassorbita non appena saranno ultimati i lavori al via in questi giorni nelle ali A e B del ...UNA GIORNATA per sognare. Il 25 settembre è il World Dream Day, il giorno in cui nel mondo si celebrano i sogni: non quelli nel cassetto o quelli a occhi aperti, o, più prosaicamente, quelli notturni.