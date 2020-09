A Milano è emergenza casa dopo il lockdown (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO – Una situazione drammatica. Un’emergenza, quella abitativa, che dopo i mesi di lockdown preoccupa sempre di più. A fotografarla è la Caritas, in un indagine condotta tra i suoi operatori: in cinque mesi a Milano 300 persone hanno perso la casa, 600 non riescono più a pagare l’affitto e le utenze. I senzatetto aumentano. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO – Una situazione drammatica. Un’emergenza, quella abitativa, che dopo i mesi di lockdown preoccupa sempre di più. A fotografarla è la Caritas, in un indagine condotta tra i suoi operatori: in cinque mesi a Milano 300 persone hanno perso la casa, 600 non riescono più a pagare l’affitto e le utenze. I senzatetto aumentano.

