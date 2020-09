A Genova obbligo di mascherine nel centro storico fino al 4 ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) GENOVA – L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nel centro storico di Genova e nell’area del porto antico resterà in vigore almeno fino a domenica 4 ottobre, salvo nuove decisioni. E’ quanto emerge dall’ordinanza firmata ieri dal governatore Giovanni Toti. Nel provvedimento, che ricalca in parte le misure già prese per arginare il cluster del quartiere Umbertino della Spezia, si vietano anche tutte le manifestazioni pubbliche ed è previsto l’obbligo per tutti gli spettacoli al chiuso di pre-assegnare posti a sedere distanziati fino a un massimo di 200 persone. Misure che, in parte, potrebbero ostacolare le attività collaterali al prossimo Salone nautico, in programma alla Fiera di Genova dall’1 al 6 ottobre. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) GENOVA – L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto nel centro storico di Genova e nell’area del porto antico resterà in vigore almeno fino a domenica 4 ottobre, salvo nuove decisioni. E’ quanto emerge dall’ordinanza firmata ieri dal governatore Giovanni Toti. Nel provvedimento, che ricalca in parte le misure già prese per arginare il cluster del quartiere Umbertino della Spezia, si vietano anche tutte le manifestazioni pubbliche ed è previsto l’obbligo per tutti gli spettacoli al chiuso di pre-assegnare posti a sedere distanziati fino a un massimo di 200 persone. Misure che, in parte, potrebbero ostacolare le attività collaterali al prossimo Salone nautico, in programma alla Fiera di Genova dall’1 al 6 ottobre.

