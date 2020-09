A 84 anni ha dei tumori, il cane lo aiuta a guarire: non riuscirete a trattenete le lacrime (Di giovedì 24 settembre 2020) Non gli avevano dato che pochi mesi di vita, per colpa dei molti tumori che avevano aggredito il suo corpo, ma Bill Hogencamp, un 84enne di Phoenix è miracolosamente guarito, pochi giorni prima di Natale. E lui non ha dubbi: è stato anche grazie al suo cane, un maltese di 6 anni, se è sfuggito alla morte. Un miracolo di Natale Tutto inizia quando all’uomo vengono diagnosticati diversi tumori, al fegato, cistifellea e colon: tutti incurabili, secondo i medici. Bill prova comunque a sottoporsi ad un’operazione per rimuovere la maggior parte delle neoplasie, e rimane diversi giorni in ospedale. E proprio in questi giorni entra nella sua vita il cagnolino. Infatti è la moglie di Bill a trovarlo in mezzo alla strada, impaurito e solo, proprio mentre la ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 24 settembre 2020) Non gli avevano dato che pochi mesi di vita, per colpa dei moltiche avevano aggredito il suo corpo, ma Bill Hogencamp, un 84enne di Phoenix è miracolosamente guarito, pochi giorni prima di Natale. E lui non ha dubbi: è stato anche grazie al suo, un maltese di 6, se è sfuggito alla morte. Un miracolo di Natale Tutto inizia quando all’uomo vengono diagnosticati diversi, al fegato, cistifellea e colon: tutti incurabili, secondo i medici. Bill prova comunque a sottoporsi ad un’operazione per rimuovere la maggior parte delle neoplasie, e rimane diversi giorni in ospedale. E proprio in questi giorni entra nella sua vita il cagnolino. Infatti è la moglie di Bill a trovarlo in mezzo alla strada, impaurito e solo, proprio mentre la ...

