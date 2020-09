5G, storica novità da Palazzo Chigi: “Valutazione positiva, consapevoli dei rischi ma le norme garantiscono standard di sicurezza elevati” (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella riunione di questo pomeriggio si è fatto il punto sullo stato della legislazione italiana, con particolare riguardo all’attuazione delle varie previsioni legislative, anche da ultimo introdotte (ad es. d.l. 23/2020, c.d. decreto liquidita’), mirate a rafforzare il sistema di difesa e sicurezza nazionale rispetto ai servizi di comunicazione 5G. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. “Il confronto – affermano – ha condotto a una condivisa valutazione positiva dell’assetto normativo di cui l’Italia si e’ dotata negli ultimi tempi, che appare ben strutturato, orientato alla definizione e prescrizione di standard di sicurezza molto elevati, e idoneo a garantire un adeguato livello di protezione delle infrastrutture e delle ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella riunione di questo pomeriggio si è fatto il punto sullo stato della legislazione italiana, con particolare riguardo all’attuazione delle varie previsioni legislative, anche da ultimo introdotte (ad es. d.l. 23/2020, c.d. decreto liquidita’), mirate a rafforzare il sistema di difesa enazionale rispetto ai servizi di comunicazione 5G. Lo rendono noto fonti di. “Il confronto – affermano – ha condotto a una condivisa valutazionedell’assetto normativo di cui l’Italia si e’ dotata negli ultimi tempi, che appare ben strutturato, orientato alla definizione e prescrizione didimolto elevati, e idoneo a garantire un adeguato livello di protezione delle infrastrutture e delle ...

viralvideovlogs : RT @mau_or_: 'Una soluzione semplice, ma che sarebbe invece una novità straordinaria in questa fase storica, è la strutturale riduzione del… - mau_or_ : 'Una soluzione semplice, ma che sarebbe invece una novità straordinaria in questa fase storica, è la strutturale ri… - expostampa : GPE ARDENGHI: ARBIS/33 e asciugatura a LED. Grazie a un'ottima partnership, siamo riusciti ad affincare alla nostra… - Giovanni1946861 : @AndreaRoventini @carusoantonio78 Si sottovaluta impatto su società di una riforma costosa e storica > RDC! Tutte… - UniTwitTS : RT @UniTrieste: Novità editoriale EUT Edizioni Università di Trieste: pubblicato il volume “Historical GIS. Strumenti digitali per la geogr… -

Ultime Notizie dalla rete : storica novità Le auto d’epoca tornano a «correre» con il Gran Premio Nuvolari Corriere della Sera